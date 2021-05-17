Бракує вакцин: у COVAX проблеми через коронакризу в Індії

У міжнародній схемі забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 не вистачає 140 мільйонів доз через коронакризу в Індії . Найбільший постачальник системи COVAX не здійснив жодної із запланованих поставок після того, як експорт був припинений в березні.

Індійський інститут сироватки (SII) призупинив постачання вакцин. SII повинен був поставити близько половини з двох мільярдів вакцин для COVAX в цьому році, але в березні, квітні або травні поставок не було. Очікується, що до кінця червня дефіцит зросте до 190 мільйонів доз.

Unicef закликає країни "Великої сімки" - Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Великобританію і США, а також ЄС терміново пожертвувати свої надлишки поставок.