Бракує вакцин: у COVAX проблеми через коронакризу в Індії
У міжнародній схемі забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 не вистачає 140 мільйонів доз через коронакризу в Індії. Найбільший постачальник системи COVAX не здійснив жодної із запланованих поставок після того, як експорт був припинений в березні.
Про це повідомляє BBC.
Індійський інститут сироватки (SII) призупинив постачання вакцин. SII повинен був поставити близько половини з двох мільярдів вакцин для COVAX в цьому році, але в березні, квітні або травні поставок не було. Очікується, що до кінця червня дефіцит зросте до 190 мільйонів доз.
Unicef закликає країни "Великої сімки" - Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Великобританію і США, а також ЄС терміново пожертвувати свої надлишки поставок.
Unicef повідомляє, що дані, які він замовив, дозволяють припустити, що разом ця група країн могла б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, при цьому виконуючи свої зобов'язання щодо вакцинації свого населення.
Нагадаємо, ВООЗ перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії на "варіант занепокоєння".
Організація підкреслила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.
Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. За його словами, він більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великобританії.