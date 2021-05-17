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Бракує вакцин: у COVAX проблеми через коронакризу в Індії

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Нью-Йорк, Понеділок 17 травня 2021 10:47
Бракує вакцин: у COVAX проблеми через коронакризу в Індії Фото: ЮНІСЕФ закликала країни G7 поділитися вакцинами від коронавірусу для програми COVAX (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У міжнародній схемі забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 не вистачає 140 мільйонів доз через коронакризу в Індії. Найбільший постачальник системи COVAX не здійснив жодної із запланованих поставок після того, як експорт був припинений в березні.

Про це повідомляє BBC.

Індійський інститут сироватки (SII) призупинив постачання вакцин. SII повинен був поставити близько половини з двох мільярдів вакцин для COVAX в цьому році, але в березні, квітні або травні поставок не було. Очікується, що до кінця червня дефіцит зросте до 190 мільйонів доз.

Unicef закликає країни "Великої сімки" - Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Великобританію і США, а також ЄС терміново пожертвувати свої надлишки поставок.

Unicef повідомляє, що дані, які він замовив, дозволяють припустити, що разом ця група країн могла б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, при цьому виконуючи свої зобов'язання щодо вакцинації свого населення.

Нагадаємо, ВООЗ перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії на "варіант занепокоєння".

Організація підкреслила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. За його словами, він більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великобританії.

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