Хватает ли в Украине медиков: ответ Ляшко

"В целом за пределы Украины, по официальной статистике, выехало 0,5% от всех медицинских работников - это медсестры и врачи. Но если мы предположим, что официальные данные имеют погрешность, то 1,5% – это максимум. Но это без учета работников частных учреждений здравоохранения. Если мы посмотрим на недавнюю статистику Международной Организации по Миграции, то она показывает, что внутренне перемещенных работников в сфере здравоохранения примерно 4% от всех перемещенных лиц", - рассказал он.

По словам Ляшко, Минздрав отслеживает эти данные несколько другим методом.

"С первых дней войны мы позволили медикам работать в любом учреждении здравоохранения. Главное - чтобы администрация зафиксировала и передала информацию тому руководителю учреждения, где работает этот врач. Началось разрушение инфраструктуры, мостов, электрички и автобусы не ходили. Например, в Киев медсестры не могли доехать. Но в Яготине также требовалась медицинская помощь, и они приходили работать в местном учреждении здравоохранения или на подстанции скорой. Тогда приходило сообщение руководителю того заведения, где человек работал в Киеве, он табелировался и ему выплачивалась заработная плата", - привел пример министр.

Он добавил, что в дальнейшем мы эту практику оставили, чтобы люди, которые уезжают из зоны боевых действий, с территорий, где Россия пытается установить оккупационный режим, могли спокойно, не ища вакансий, приходить и помогать там, где нужна эта помощь и получать заработную плату по месту трудоустройства.

"Им начисляют заработную плату там - они приходят и работают. Это также позволяет руководителю этого заведения, который берет на работу, не беспокоиться о фонде заработной платы - хватит или нет", - констатировал Ляшко.