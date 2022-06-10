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Сколько медиков погибли и пострадали с начала войны: данные Минздрава

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Пятница 10 июня 2022 16:18
Сколько медиков погибли и пострадали с начала войны: данные Минздрава Фото: в Минздраве озвучили количество погибших и пострадавших медиков с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 10 врачей. Еще 47 получили тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью для "Української правди".

"12 убитых российскими оккупантами и 47 тяжело раненых. Это верифицированные цифры. Потенциально количество больше, но пока нет подтверждения", - заявил Ляшко.

По словам министра, несмотря на войну, критической нехватки с врачами нет. Также есть достаточно иностранных врачей, которые готовы приехать в Украину.

"Мы же также открыты, но говорим, что лучше приезжать тогда, когда от нас приходит запрос кто нужен больнице, например, анестезиолог или травматолог. Тогда мы просим - приезжайте своей бригадой, мы вам скажем, в какую больницу", - добавил министр.

В то же время пока остается проблема эмиграции врачей, однако она не является критической.

"Из общения с прифронтовыми больницами выглядит, что большинство медицинских работников остается на рабочем месте", - отметил Ляшко.

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