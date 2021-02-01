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Не хватает пенсии: экс-президент Польши ищет работу

Автор: Андрей Козловский

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу. Ему не хватает пенсии в размере 6 тысяч злотых.

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Об этом сообщает Onet.

Валенса, по профессии, является электриком. В ноябре прошлого года он объявил себя банкротом.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы имеем", - признался он.

Напомним, бывший президент Польши 77-летний Лех Валенса руководил страной с 1990 по 1995 год. Из-за пандемии он потерял доход с лекций за рубежом.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II ищет специалиста по ведению соцсети Instagram. Кроме ведения публичных аккаунтов Букингемского дворца от успешного кандидата требуется создавать посты и видеоролики, чтобы держать всех сотрудников в курсе последних событий в королевской резиденции.

Также РБК-Украина писало, что рост рабочих мест в США замедлился, поскольку финансовая помощь со стороны правительства закончилась. Это поставило под угрозу восстановление экономики после рецессии, связанной с COVID-19.

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