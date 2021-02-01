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Не вистачає пенсії: екс-президент Польщі шукає роботу

Автор: Андрій Козловський

Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу. Йому не вистачає пенсії розміром 6 тисяч злотих.

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Про це повідомляє Onet.

Валенса, за професією, є електриком. У листопаді минулого року він оголосив себе банкрутом.

"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", - зізнався він.

Нагадаємо, колишній президент Польщі 77-річний Лех Валенса керував країною з 1990 по 1995 рік. Через пандемію він втратив дохід із лекцій за кордоном.

Раніше повідомлялось, що британська королева Єлизавета II шукає спеціаліста з ведення соцмережі Instagram. Крім ведення публічних акаунтів Букінгемського палацу від успішного кандидата потрібно створювати пости та відеоролики, щоб тримати всіх співробітників в курсі останніх подій в королівській резиденції.

Також РБК-Україна писало, що зростання робочих місць в США сповільнилося, оскільки фінансова допомога з боку уряду закінчилася. Це поставило під загрозу відновлення економіки після рецесії, пов'язаної з COVID-19.

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