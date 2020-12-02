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Не хватает инфекционистов и медсестер. В Минздраве рассказали о нехватке кадров

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине достаточно медицинского персонала, но этот персонал не пропорционально распределен. Сейчас в больницах ощущается дефицит представителей определенных специальностей.

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Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, сейчас в украинских больницах не хватает врачей-анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов, рентгенологов, также есть большая потребность в медицинских сестрах и вспомогательном персонале. В лабораторных центрах не хватает эпидемиологов и лаборантов.

"В то же время есть достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушер-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке", - пояснила она.

Как пояснила Микичак, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.

"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - рассказала заместитель министра.

Напомним, с апреля в Украине уволились 5 тысяч врачей специализированного звена, в то же время новых медиков зарегистрировали в пять раз меньше.

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