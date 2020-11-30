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В Украине уволились пять тысяч врачей специализированного звена с апреля

Украина, Понедельник 30 ноября 2020 17:42
В Украине уволились пять тысяч врачей специализированного звена с апреля
Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - указано в сообщении НСЗУ.

Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи, для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали об алгоритме действий при COVID-19, если нет декларации с врачом. Около 26% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не заключили с ним декларацию.

Как писало РБК-Украина, в начале октября Кабинет министров Украины инициировал увольнения в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам. Кроме того, главам ОГА планировали вынести выговоры.

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