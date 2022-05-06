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Что хуже может случиться? Кулеба отреагировал на прогнозы относительно 9 мая

Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы России относительно атак на 9 мая. Он сказал, что с 23 февраля Украина готова к различным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг министра с коллегами из государств Балтии.

По его словам, с точки зрения пропаганды, президент РФ в этот день объявит нечто грандиозное.

Также он добавил, что не стоит преувеличивать значение 9 мая.

"Что хуже может случиться? Больше ракет полетит в Украину? Они это могут сделать и не на 9 мая. Больше русских войск бросят? Так это тоже может произойти каждый день. С 23 февраля мы готовы к различным сценариям, я бы не хотел преувеличивать значение 9 мая. Каждый день что-то может измениться", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне.

Также в МВД сообщали, что Путин может на 9 мая объявить об аннексии территорий Украины.

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9 МаяДмитрий Кулеба