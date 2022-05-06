RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що гірше може статися? Кулеба відреагував на прогнози щодо 9 травня

Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози Росії щодо атак на 9 травня. Він сказав, що з 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра з колегами з держав Балтії.

За його словами, з точки зору пропаганди, президент РФ у цей день оголосить щось грандіозне.

Також він додав, що не варто перебільшувати значення 9 травня.

"Що гірше може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня. З 23 лютого ми готові до різних сценаріїв, я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися", - сказав Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 9 травня та напередодні.

Також в МВС повідомляли, що Путін може на 9 травня оголосити про анексію територій України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
9 МаяДмитро Кулеба