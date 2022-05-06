Що гірше може статися? Кулеба відреагував на прогнози щодо 9 травня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози Росії щодо атак на 9 травня. Він сказав, що з 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра з колегами з держав Балтії.

За його словами, з точки зору пропаганди, президент РФ у цей день оголосить щось грандіозне.

Також він додав, що не варто перебільшувати значення 9 травня.

"Що гірше може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня. З 23 лютого ми готові до різних сценаріїв, я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися", - сказав Кулеба.