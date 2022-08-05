Хуже всех будет не Украине. Сколько потеряет мировая экономика из-за войны

Мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в этом году из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, до конца года. Как следствие, прогноз глобального роста ухудшился на 1,1 процентного пункта до 2,8% в годовом исчислении. То есть, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов.
В статье отмечается, что другие организации также дают неутешительные прогнозы. Так, Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.
Предполагается, что среди стран G20 больше всего ВВП потеряет Россия. К концу 2022 года, согласно оценке, ее экономика упадет на 10% под давлением санкций по сравнению с их начальной оценкой роста в 2,6%.
Отметим, что согласно мировому экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в 2022 году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9% после скачка 2021 года.Через 9 дней после публикации Россия вторглась в Украину и это полностью изменило опубликованный ранее прогноз.
Как сообщалось, президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за войны в Украине. Он считает, что влияние будет "очень негативным".
Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что самые развитые страны мира не могут отвлечь взгляд от развязанной Россией войны в Украине, в том числе из-за непрогнозируемых последствий для мировой экономики.
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