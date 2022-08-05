Хуже всех будет не Украине. Сколько потеряет мировая экономика из-за войны

Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, до конца года. Как следствие, прогноз глобального роста ухудшился на 1,1 процентного пункта до 2,8% в годовом исчислении. То есть, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов.

В статье отмечается, что другие организации также дают неутешительные прогнозы. Так, Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.

Предполагается, что среди стран G20 больше всего ВВП потеряет Россия. К концу 2022 года, согласно оценке, ее экономика упадет на 10% под давлением санкций по сравнению с их начальной оценкой роста в 2,6%.

Отметим, что согласно мировому экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в 2022 году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9% после скачка 2021 года.Через 9 дней после публикации Россия вторглась в Украину и это полностью изменило опубликованный ранее прогноз.