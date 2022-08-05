Найгірше буде не Україні. Скільки втратить світова економіка через війну

Новий прогноз передбачає, що бойові дії продовжуватимуться принаймні до кінця року. Як наслідок, прогноз глобального зростання погіршився на 1,1 процентного пункту до 2,8% у річному обчисленні. Тобто війна зменшила прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів.

У статті зазначається, що інші організації також дають невтішні прогнози. Так, Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 п.п. від початкової позначки у січні до 3,2%.

Передбачається, що серед країн G20 найбільше ВВП втратить Росія. До кінця 2022 року, згідно з оцінкою, її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їхньою початковою оцінкою зростання в 2,6%.

Зазначимо, що згідно зі світовим економічним прогнозом The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав вирости на 3,9% після стрибка 2021 року. Через 9 днів після публікації Росія вторглася в Україну і це повністю змінило опублікований раніше прогноз.