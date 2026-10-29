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hutko запустив IBAN-віджет: як працює оплата за реквізитами через одне посилання

09:10 29.10.2026 Чт
2 хв
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aimg Наталія Гурковська
hutko запустив IBAN-віджет: як працює оплата за реквізитами через одне посилання hutko запустив IBAN-віджет для оплати за реквізитами (фото: hutko)
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Платіжний сервіс hutko представив IBAN-віджет - безкоштовний інструмент, який дозволяє ФОП, самозайнятим і малому бізнесу приймати оплату на рахунок без ручного копіювання реквізитів. Замість довгого тексту з IBAN, кодом і призначенням платежу підприємець надсилає клієнту одне коротке посилання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії hutko.

Яку проблему вирішує

Для значної частини українського мікробізнесу реквізити в месенджері досі залишаються головним способом отримати гроші.

Цей формат універсальний і звичний: IBAN є в кожного, хто має банківський рахунок, а для B2B-розрахунків і великих сум переказ за реквізитами часто єдиний прийнятний варіант.

Проте він створює чимало незручностей. Клієнт переписує дані вручну й може помилитися в символі, окремо вводить суму, пише довільне призначення на кшталт "оплата", а потім надсилає скріншот як підтвердження.

Наслідки знайомі: переказ на хибний рахунок із поверненням за кілька днів, надходження, які важко ідентифікувати, і клієнти, що відкладають оплату "на вечір" та забувають про неї.

Як працює віджет

Підприємець заповнює кілька полів: назву ФОП або юрособи, РНОКПП чи ЄДРПОУ, IBAN, суму та призначення платежу. Сума може бути фіксованою (для замовлень, консультацій і передоплат) або довільною, яку визначає сам платник, що зручно для донатів і благодійних зборів. Готове посилання можна надіслати в Telegram, Viber, Instagram, поштою чи SMS.

Клієнт переходить за посиланням і бачить платіжну сторінку з уже підставленими реквізитами, сумою та призначенням. Йому залишається обрати свій банк і підтвердити переказ в онлайн-банкінгу. Сторінка підтримує понад 20 українських банків, серед яких ПУМБ, ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Райффайзен Банк і А-Банк.

hutko запустив IBAN-віджет: як працює оплата за реквізитами через одне посилання
Скриншот з сайту hutko.org

Технічно це не новий вид платежу, а зручна оболонка над звичайним банківським переказом: кошти надходять на рахунок підприємця як стандартний IBAN-переказ, а деталі операції видно в його банківському застосунку.

Без реєстрації та комісії

Для користування віджетом не потрібно реєструвати мерчанта, залучати розробників чи робити інтеграцію із сайтом. Комісії немає, кількість посилань не обмежена.

Інструмент займає проміжну нішу між реквізитами в чаті та повноцінним інтернет-еквайрингом: це саме переказ між рахунками, а не прийом оплат карткою.

Віджет стане в пригоді магазинам у соцмережах, б'юті-майстрам, самозайнятим фахівцям і виконавцям приватних послуг - усім, хто сьогодні надсилає клієнтам реквізити або номер картки в переписці.

hutko запустив IBAN-віджет: як працює оплата за реквізитами через одне посилання
Скриншот з сайту hutko.org

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