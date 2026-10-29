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hutko запустил IBAN-виджет: как работает оплата по реквизитам через одну ссылку

09:10 29.10.2026 Чт
3 мин
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aimg Наталия Гурковская
hutko запустил IBAN-виджет: как работает оплата по реквизитам через одну ссылку hutko запустил IBAN-виджет для оплаты по реквизитам (фото: hutko)
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Платежный сервис hutko представил IBAN-виджет - бесплатный инструмент, позволяющий ФОП, самозанятому и малому бизнесу принимать оплату на счет без ручного копирования реквизитов. Вместо длинного текста с IBAN, кодом и назначением платежа предприниматель посылает клиенту одну краткую ссылку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании hutko.

Какую проблему решает

Для большого числа украинского микробизнеса реквизиты в мессенджере до сих пор остаются главным способом получить деньги.

Этот формат универсален и привычен: IBAN есть у каждого, кто имеет банковский счет, а для B2B-расчетов и крупных сумм перевод по реквизитам часто единственный приемлемый вариант.

Однако он доставляет немало неудобств. Клиент переписывает данные вручную и может ошибиться в символе, отдельно вводит сумму, пишет произвольное назначение типа "оплата", а затем посылает скриншот в качестве подтверждения.

Последствия знакомы: перевод на ошибочный счет с возвратом средств через несколько дней, поступления, которые сложно идентифицировать, и клиенты, откладывающие оплату "на вечер" и забывающие о ней.

Как работает виджет

Предприниматель заполняет несколько полей: название ФЛП или юридического лица, РНОКПП или ЕГРПОУ, IBAN, сумму и назначение платежа. Сумма может быть фиксированной (для заказов, консультаций и предоплат) или произвольной - ее определяет сам плательщик, что удобно для донатов и благотворительных сборов. Готовую ссылку можно отправить в Telegram, Viber, Instagram, по электронной почте или SMS.

Клиент переходит по ссылке и видит платежную страницу с уже заполненными реквизитами, суммой и назначением платежа. Ему остается выбрать свой банк и подтвердить перевод в онлайн-банкинге. Страница поддерживает более 20 украинских банков, среди которых ПУМБ, ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Райффайзен Банк и А-Банк.

hutko запустил IBAN-виджет: как работает оплата по реквизитам через одну ссылку
Скриншот с сайта hutko.org

Технически это не новый вид платежа, а удобная оболочка для обычного банковского перевода: средства поступают на счет предпринимателя как стандартный IBAN-перевод, а детали операции отображаются в его банковском приложении.

Без регистрации и комиссии

Для использования виджета не нужно регистрировать мерчанта, привлекать разработчиков или интегрировать инструмент с сайтом. Комиссия отсутствует, количество ссылок не ограничено.

Инструмент занимает промежуточное положение между отправкой реквизитов в чате и полноценным интернет-эквайрингом: это именно перевод между счетами, а не прием оплаты картой.

Виджет пригодится магазинам в соцсетях, бьюти-мастерам, самозанятым специалистам и исполнителям частных услуг - всем, кто сейчас отправляет клиентам реквизиты или номер карты в переписке.

hutko запустил IBAN-виджет: как работает оплата по реквизитам через одну ссылку
Скриншот с сайта hutko.org

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