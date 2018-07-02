Hutchison Ports должен сохранить работу для 250 человек из тысячного коллектива, - ФГИ

Рабочие места контейнерный оператор должен будет гарантировать на протяжении одного года

Контейнерный оператор Hutchison Ports в случае передачи ему ключевых мощностей порта "Черноморск" в аренду будет обязан на протяжении одного года с момента подписания договора гарантировать рабочие места для 250 портовиков. Об этом говорится в официальном ответе Фонда госимущества (ФГИ), передают "Українські новини".

Согласно данным издания, в ответе не указывается, какова судьба остальных портовиков из более, чем тысячного коллектива и обязан ли инвестор сохранять оговоренные 250 рабочих мест после завершения годового периода, что, по сути, позволяет арендатору сокращать людей до необходимого ему количества.

Отмечается, что обнародованные ФГИУ условия инвестору подтвердили опасения профсоюза, который ранее заявил, что с приходом Hutchison Ports в "Черноморск", в порту останется пятая часть от нынешнего трудового коллектива. Только контейнерный терминал, по мнению профсоюза, лишится 950 рабочих мест, поскольку Hutchison Ports по всему миру автоматизирует процессы в портах, сокращая персонал до минимума. В ряде стран "антисоциальная политика" Hutchison Ports вызвала волну протестов, в том числе и в самом Гонконге, где расположена штаб-квартира китайского гиганта.

В ответе ФГИУ также указано, что профсоюз "Черноморска" обращался к Фонду с требованием отменить процедуру подготовки порта к передаче в аренду Hutchison Ports. Однако данное решение, по информации ФГИУ, находится в компетенции Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что инициатива МИУ передать 46 га территории и основные мощности порта "Черноморск" в аренду на 49 лет китайской компании Hutchison Ports вызвала социальное напряжение среди работников предприятия, поскольку в предварительном тексте договора аренды не было упомянуто о социальных обязательствах инвестора, что означало перспективу максимального сокращения численности трудового коллектива.

При этом в условиях инвестору прописаны минимальные инвестиционные обязательства в размере 5 млн долларов, которые можно внести на протяжении 5 лет движимым имуществом, временно ввезя в Украину один кран, пишет СМИ.

По информации издания, профсоюзные организации вышли на акции протеста с требованием сохранить рабочие места в порту и прописать в договоре аренды жесткие социальные требования к любому инвестору. Между тем, как пишет СМИ, советник министра инфраструктуры Андрей Соколов заявил, что социальные гарантии не являются существенным условием договора аренды и могут быть проигнорированы инвестором. При этом разорвать договор в судебном порядке, по его словам, будет крайне сложно.

Советник главы МИУ считает, что нынешние реалии рынка труда Украины таковы, что каждый работник обязан самостоятельно нести ответственность за свою квалификацию и за свое трудоустройство.

Фото: Украинские новости

Как известно, Hutchison Ports подала в ФГИУ две заявки: одну - на аренду имущества МТП "Черноморск" в тылу причалов №1-6, вторую - на аренду причалов №1-6. В ближайшее время состоится тендер, на котором определят будущего арендатора.