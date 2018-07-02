Hutchison Ports повинен зберегти роботу для 250 осіб з тисячного колективу, - ФДМ

Робочі місця контейнерний оператор повинен буде гарантувати протягом одного року

Контейнерний оператор Hutchison Ports у разі передачі йому ключових потужностей порту "Чорноморськ" в оренду буде зобов'язаний протягом одного року з моменту підписання договору гарантувати робочі місця для 250 портовиків. Про це йдеться в офіційній відповіді Фонду держмайна (ФДМ), передають "Українські новини".

Згідно з даними видання, у відповіді не вказується, яка доля решти портовиків з більш, ніж тисячного колективу і інвестор зобов'язаний зберігати обумовлені 250 робочих місць після завершення річного періоду, що, по суті, дозволяє орендарю скорочувати людей до необхідної йому кількості.

Наголошується, що оприлюднені ФДМУ умови інвестору підтвердили побоювання профспілки, яка раніше заявила, що з приходом Hutchison Ports в "Чорноморськ", в порту залишиться п'ята частина від нинішнього трудового колективу. Тільки контейнерний термінал, на думку профспілки, позбудеться 950 робочих місць, оскільки Hutchison Ports по всьому світу автоматизує процеси в портах, скорочуючи персонал до мінімуму. У ряді країн "антисоціальна політика" Hutchison Ports викликала хвилю протестів, в тому числі і в самому Гонконзі, де розташована штаб-квартира китайського гіганта.

У відповіді ФДМУ також зазначено, що профспілка "Чорноморська" зверталась до Фонду з вимогою відмінити процедуру підготовки порту до передачі в оренду Hutchison Ports. Однак дане рішення, за інформацією ФДМУ, знаходиться в компетенції Міністерства інфраструктури.

Наголошується, що ініціатива МІУ передати 46 га території та основні потужності порту "Чорноморськ" в оренду на 49 років китайській компанії Hutchison Ports викликала соціальне напруження серед працівників підприємства, оскільки в попередньому тексті договору оренди не було згадано про соціальні зобов'язання інвестора, що означало перспективу максимального скорочення чисельності трудового колективу.

При цьому в умовах інвестору прописані мінімальні інвестиційні зобов'язання в розмірі 5 млн доларів, які можна внести протягом 5 років рухомим майном, тимчасово ввізши в Україну один кран, пише ЗМІ.

За інформацією видання, профспілкові організації вийшли на акції протесту з вимогою зберегти робочі місця в порту і прописати в договорі оренди жорсткі соціальні вимоги до будь-якого інвестора. Між тим, як пише ЗМІ, радник міністра інфраструктури Андрій Соколов заявив, що соціальні гарантії не є істотною умовою договору оренди і можуть бути проігноровані інвестором. При цьому розірвати договір в судовому порядку, за його словами, буде вкрай складно.

Радник голови МІУ вважає, що нинішні реалії ринку праці України є такими, що кожен працівник зобов'язаний самостійно нести відповідальність за свою кваліфікацію і за своє працевлаштування.

Фото: Українські новини

Як відомо, Hutchison Ports подала до ФДМУ дві заявки: одну - на оренду майна МТП "Чорноморськ" в тилу причалів №1-6, другу - на оренду причалів №1-6. Найближчим часом відбудеться тендер, на якому визначать майбутнього орендаря.