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Після двох хвиль ударів. Хусити все ще мають сили атакувати кораблі, - NYT

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок авіаударів, завданих Сполученими Штатами і Британією по об'єктах у Ємені, контрольованих хуситами, було пошкоджено або знищено близько 90% цілей. При цьому бойовики зберегли близько трьох чвертей своїх можливостей з обстрілу ракетами і безпілотниками суден у Червоне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вищий офіцер США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор Об'єднаного штабу збройних сил, заявив у п'ятницю, що удари досягли своєї мети - завдали шкоди здатності хуситів завдати такого самого комплексного удару безпілотниками і ракетами, який вони провели раніше. 

Однак американські чиновники попередили, що навіть після ураження понад 60 ракетних і безпілотних цілей більш ніж 150 високоточними боєприпасами, удари завдали шкоди або знищили лише 20-30% наступального потенціалу хуситів, більшу частину якого встановлено на мобільних платформах, і його можна легко перемістити або заховати.

Виявити цілі хуті виявилося складніше, ніж передбачалося. Американські та інші західні розвідувальні служби останніми роками не витрачали значного часу і ресурсів на збір даних про місцезнаходження систем ППО, командних пунктів, складів боєприпасів, сховищ і виробничих потужностей для безпілотників і ракет, сказали чиновники.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

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