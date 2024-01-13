После двух волн ударов. Хуситы все еще имеют силы атаковать корабли, - NYT

Высший офицер США, генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил, заявил в пятницу, что удары достигли своей цели - нанесли ущерб способности хуситов нанести такой же комплексный удар беспилотниками и ракетами, который они провели ранее.

Однако американские чиновники предупредили, что даже после поражения более 60 ракетных и беспилотных целей более чем 150 высокоточными боеприпасами, удары нанесли ущерб или уничтожили лишь 20-30% наступательного потенциала хуситов, большая часть которого установлена на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана.

Обнаружить цели хути оказалось сложнее, чем предполагалось. Американские и другие западные разведывательные службы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении систем ПВО, командных пунктов, складов боеприпасов, хранилищ и производственных мощностей для беспилотников и ракет, сказали чиновники.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

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