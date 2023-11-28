Хусити запустили ракети по кораблю США, який звільнив танкер у берегів Ємена

USS Mason

Що цьому передувало

Військово-морські сили США звільнив танкер, який був захоплений озброєними особами в Аденській затоці на Близькому Сході.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, який перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Представник США на умовах анонімності сказав, що військовий американський корабель Mason відповів на сигнал лиха і звільнив танкер. З його слів, танкер зараз знаходиться в безпеці.

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