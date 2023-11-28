UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хусити запустили ракети по кораблю США, який звільнив танкер у берегів Ємена

Фото: єменські хусити атакували корабель ВМС США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Єменські хусити випустили дві балістичні ракети по кораблю USS Mason, який брав участь у звільненні захопленого танкера в Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

 

USS Mason

Що цьому передувало 

Військово-морські сили США звільнив танкер, який був захоплений озброєними особами в Аденській затоці на Близькому Сході.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, який перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Представник США на умовах анонімності сказав, що військовий американський корабель Mason відповів на сигнал лиха і звільнив танкер. З його слів, танкер зараз знаходиться в безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЙеменБлижний восток