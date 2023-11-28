Хуситы запустили ракеты по кораблю США, освободившему танкер у берегов Йемена

USS Mason

Что этому предшествовало

Военно-морские силы США освободил танкер, захваченный вооруженными лицами в Аденском заливе на Ближнем Востоке.

Военный корабль ВМС США ответил на сигнал бедствия, поступавшего от коммерческого танкера Central Park, перевозившего груз фосфорной кислоты. Судно было захвачено злоумышленниками. Личности нападавших правоохранители пока не установили.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что военный американский корабль Mason ответил на сигнал бедствия и освободил танкер. По его словам, танкер сейчас находится в безопасности.

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