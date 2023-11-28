RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хуситы запустили ракеты по кораблю США, освободившему танкер у берегов Йемена

Фото: йеменские хуситы атаковали корабль ВМС США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по кораблю USS Mason, участвовавшего в освобождении захваченного танкера в Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

USS Mason

Что этому предшествовало

Военно-морские силы США освободил танкер, захваченный вооруженными лицами в Аденском заливе на Ближнем Востоке.

Военный корабль ВМС США ответил на сигнал бедствия, поступавшего от коммерческого танкера Central Park, перевозившего груз фосфорной кислоты. Судно было захвачено злоумышленниками. Личности нападавших правоохранители пока не установили.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что военный американский корабль Mason ответил на сигнал бедствия и освободил танкер. По его словам, танкер сейчас находится в безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЙеменБлижний восток