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Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля берегів Ємену

Понеділок 27 листопада 2023 05:31
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Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля берегів Ємену Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Військово-морські сили США звільнив танкер, який був захоплений озброєними особами в Аденській затоці на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, який перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Представник США на умовах анонімності сказав, що військовий американський корабель Mason відповів на сигнал лиха і звільнив танкер. З його слів, танкер зараз знаходиться в безпеці.

Це сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна Galaxy Leader єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у секторі Газа після закінчення війни.

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