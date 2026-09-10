Хусити захопили порт Мокка в Ємені, є загроза блокади ключової протоки, - Reuters

Хусити захопили Мокку

10 вересня пов’язані з Іраном бойовики-хусити захопили контроль над портовим містом Мокка в Ємені. Про це виданню повідомили військові джерела.

Це творює додаткову загрозу для світового постачання енергії.

Прикметно, що кількома годинами раніше президент США Дональд Трамп заявив, що очікує закінчення війни проти Ірану після проміжних виборів.

Чотири військові джерела в єменському уряді повідомили, що хусити отримали "додатковий вплив на Баб-ель-Мандебську протоку" - південний вихід до Червоного моря та один з найважливіших судноплавних шляхів світу.

Також хусити розпочинають атаки на стратегічно важливі острови Ханіш.

Інші атаки хуситів

Крім того, органи цивільної оборони Саудівської Аравії вчетверте за 24 години оголосили надзвичайний стан у південно-західному місті Хаміс-Мушаїт через атаку хуситів.

За словами військових джерел, єменські урядові сили та їхні союзники переміщуються на південь уздовж узбережжя Червоного моря до Дубаба. Він розташований безпосередньо на протоці, навпроти острова Перім.

Контроль над Дубабом та островом є ключем до захоплення протоки, сказали вони.

Баб-ель-Мандебська протока

Баб-ель-Мандеб, або Ворота Сліз, названі так через небезпечні умови для навігації, розташовані між Єменом на Аравійському півострові та Джибуті та Еритреєю на африканському узбережжі.

Це "головний трофей" для хуситів, які контролюють найнаселеніші райони Ємену та значну частину півночі.

Баб-ель-Мандеб - один з найважливіших у світі маршрутів для доставки сирої нафти та палива з Перської затоки до Середземномор'я через Суецький канал або Суецько-Середземноморський трубопровід на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Також ним доставляють товари, що прямують до Азії, включно з російською нафтою.