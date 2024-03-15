Хусити випустили ракети в напрямку корабля біля узбережжя Ємену

Агентство послалося на повідомлення Організації Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO). Рано вранці 15 березня відомство повідомило, що ракети пролетіли біля судна в 50 морських милях (93 км) на південний захід від Аль-Ходейди, Ємен.

"Капітан повідомив про дві ракети, що пролетіли над судном, і почув два гучних вибухи вдалині", - йдеться в консультативній записці UKMTO з посиланням на особу, яка командувала судном.

У записці також зазначено, що судно не зазнало пошкоджень, а екіпаж перебуває в безпеці.

"Судно прямує до наступного порту заходу. Влада проводить розслідування", - йдеться у повідомленні.

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Відтоді західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотних літальних апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусити вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій в Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

14 березня американські військові успішно виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати та одну ракету класу "земля-повітря", випущених єменськими хуситами.

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