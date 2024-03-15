UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хусити випустили ракети в напрямку корабля біля узбережжя Ємену

Фото: хусити атакували ракетами морське судно біля Ємену (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Єменські хусити випустили ракети в район проходження морського судна біля узбережжя країни. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство послалося на повідомлення Організації Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO). Рано вранці 15 березня відомство повідомило, що ракети пролетіли біля судна в 50 морських милях (93 км) на південний захід від Аль-Ходейди, Ємен.

"Капітан повідомив про дві ракети, що пролетіли над судном, і почув два гучних вибухи вдалині", - йдеться в консультативній записці UKMTO з посиланням на особу, яка командувала судном.

У записці також зазначено, що судно не зазнало пошкоджень, а екіпаж перебуває в безпеці.

"Судно прямує до наступного порту заходу. Влада проводить розслідування", - йдеться у повідомленні.

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Відтоді західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотних літальних апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусити вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій в Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

14 березня американські військові успішно виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати та одну ракету класу "земля-повітря", випущених єменськими хуситами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен