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Хусити випустили ракети у бік торговельного судна у Червоному морі, - Центком США

Ілюстративне фото: Хусіти випустили ракети у бік торговельного судна у Червоному морі, - Центком США (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Дві протикорабельні балістичні ракети були запущені з районів, що контролюються хуситами в Ємені, ймовірно в бік торгового судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням ЦЕНТКОМу, інцидент не призвів до поранень чи ушкоджень ні на вантажному судні KOI під ліберійським прапором, ні на кораблях коаліції, що перебували у цьому районі.

У четвер єменські хусити повідомили про те, що їхні військово-морські сили атакували торгове судно, яке, ймовірно, належить Великобританії, в Червоному морі. Ця акція стала частиною кампанії угруповання щодо блокування судноплавства на знак протесту проти ізраїльських бомбардувань сектору Газа.

Хусити атакують торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем з листопада 2023 року. Перші напади збіглися з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС.

У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі. Бойовики угруповання, як і раніше, продовжили атаки на торгові кораблі.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

17 січня Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

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