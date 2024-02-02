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Хуситы выпустили ракеты в сторону торгового судна в Красном море, - Центком США

Иллюстративное фото: Хуситы выпустили ракеты в сторону торгового судна в Красном море, - Центком США (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из контролируемых хуситами районов в Йемене, вероятно в сторону торгового судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению ЦЕНТКОМа, инцидент не привел к ранениям или повреждениям ни на грузовом судне KOI под либерийским флагом, ни на кораблях коалиции, находившихся в этом районе.

В четверг йеменские хуситы сообщили о том, что их военно-морские силы атаковали торговое судно, предположительно принадлежащее Великобритании, в Красном море. Эта акция стала частью кампании группировки по блокированию судоходства в знак протеста против израильских бомбардировок сектора Газа.

Хуситы атакуют торговые суда, имеющие связи с Израилем с ноября 2023 года. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море. Боевики группировки по-прежнему продолжили атаки на торговые корабли.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.

17 января Соединенные Штаты Америки вновь внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Также мы писали, кто такие хусситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

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