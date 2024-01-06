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Хусити хотіли атакувати дроном судна у Червоному морі. Його збив військовий корабель США

Субота 06 січня 2024 20:56
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Хусити хотіли атакувати дроном судна у Червоному морі. Його збив військовий корабель США Ілюстративне фото (flickr.com/usnavy)
Автор: Валерія Поліщук

Єменські хусити запустили безпілотник, щоб атакувати кілька суден у Червоному морі. Його збив військовий корабель США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter.

"6 січня безпілотний літальний апарат, запущений із території Ємену, контрольованої іранськими хуситами, був збитий у порядку самооборони кораблем USS LABOON у міжнародних водах південної частини Червоного моря поблизу кількох комерційних суден", - ідеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що інформація про жертви і руйнування не надходила.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада єменські хусити, які підтримує Іран, продовжують атаки на цивільні судна в Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, які підтримують єменські бойовики.

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про готовність країни вжити "прямих дій" у зв'язку з нападами хуситів на вантажні судна в Червоному морі. Зокрема, він допустив завдання авіаударів.

При цьому наприкінці грудня глава МЗС Британії Девід Кемерон у розмові з іранським колегою Хосейном Амірабдоллахіаном дав зрозуміти, що Тегеран поділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити суд від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції. Також повідомлялося, що 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Члени Ради Безпеки ООН 4 січня закликали єменських хуситів припинити напади на судна у Червоному морі та в Аденській затоці.

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