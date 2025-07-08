Хусити у берегів Ємену дронами обстріляли грецьке судно, є поранені та зниклі безвісти

Повідомляється, що атака на вантажне судно відбулась в 50 морських милях на південний захід від порту Ходейда.

За словами джерел, суховантажне судно Eternity C, яке ходить під прапором Ліберії і експлуатується Грецією зазнав нападу з використанням безпілотників і реактивних гранат. За даними агентства, , на його борту якого знаходилися 22 члени екіпажу – 21 філіппінець і один росіянин, а також озброєна охорона.

Джерела у морській безпеці повідомили, що судно, яке було порожнім, зазнало серйозних пошкоджень і наразі крениться. Екіпажу було наказано залишити судно, але рятувальні шлюпки було знищено, повідомили два джерела.

Хусити взяли на себе відповідальність за напад на грецький суховантаж. Під час удару використовувалися вогнепальна зброя та реактивні гранати, а також ракети та чотири безпілотні надводні судна.