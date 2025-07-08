Хусити у берегів Ємену дронами обстріляли грецьке судно, є поранені та зниклі безвісти

Єменські хусити обстріляли грецьке судно. В результаті удару поранення отримали двоє членів екіпажу, ще двоє моряків вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що атака на вантажне судно відбулась в 50 морських милях на південний захід від порту Ходейда.
За словами джерел, суховантажне судно Eternity C, яке ходить під прапором Ліберії і експлуатується Грецією зазнав нападу з використанням безпілотників і реактивних гранат. За даними агентства, , на його борту якого знаходилися 22 члени екіпажу – 21 філіппінець і один росіянин, а також озброєна охорона.
Джерела у морській безпеці повідомили, що судно, яке було порожнім, зазнало серйозних пошкоджень і наразі крениться. Екіпажу було наказано залишити судно, але рятувальні шлюпки було знищено, повідомили два джерела.
Хусити взяли на себе відповідальність за напад на грецький суховантаж. Під час удару використовувалися вогнепальна зброя та реактивні гранати, а також ракети та чотири безпілотні надводні судна.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю провела операцію "Чорний прапор" у Ємені. ВПС завдали потужних ударів по портах та електростанціях. В Ізраїлі пояснили, що ці об'єкти використовуються хуситами для терористичної діяльності.
Незадовго до цього єменське угруповання вперше за кілька місяців атакувало суховантаж у Червоному морі. Унаслідок ударів судно загорілося і почало наповнюватися водою. Члени екіпажу встигли евакуюватися.
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