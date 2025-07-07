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Хусити атакували Ізраїль ракетою з Ємену: що відомо

Понеділок 07 липня 2025 04:07
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Хусити атакували Ізраїль ракетою з Ємену: що відомо Ілюстративне фото: по Ізраїлю запущено ракету з Ємену (flickr.com/photos_marc_houtekamer)
Автор: Марія Рагуткіна

Єменські хусити в ніч на 7 липня запустили в бік Ізраїлю ракету у відповідь на операцію ЦАХАЛу "Чорний прапор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

"Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози", - повідомили в ЦАХАЛі.

Військові закликали громадськість дотримуватися всіх вказівок Служби тилу.

Після запуску з Ємену в кількох районах Ізраїлю спрацювала сирена ракетної тривоги. Це сталося в районі Єрусалима, узбережжя Мертвого моря і в Юдеї.

Хусити атакували Ізраїль ракетою з Ємену: що відомо

ЦАХАЛ звернувся до громадян, закликавши продовжувати дотримуватися всіх вказівок Служби тилу. Подробиці про наслідки запуску ракети по Ізраїлю будуть надані пізніше.

Операція "Чорний прапор" у Ємені

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю провела операцію "Чорний прапор" у Ємені. ВПС завдали потужних ударів по портах та електростанціях. В Ізраїлі пояснили, що ці об'єкти використовуються хуситами для терористичної діяльності.

Незадовго до цього єменське угруповання вперше за кілька місяців атакувало суховантаж у Червоному морі. Унаслідок ударів судно загорілося і почало наповнюватися водою.

Члени екіпажу встигли евакуюватися.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на судно, заявивши, що зробили це на знак "підтримки палестинців" у Газі.

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