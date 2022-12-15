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Хуртовина, а місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: 15 грудня в Україні очікується хуртовина, місцями дощ (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 15 грудня, частину України засипле снігом, а в деяких регіонах очікується дощ. Українців попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні буде хмарна погода. На півночі очікується хуртовина, місцями мокрий сніг і пориви вітру до 15-20 м/с.

У південних областях сьогодні дощитиме, можливий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Сьогодні вдень стовпчики термометрів у середньому покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні + 2 +7 градусів, а в Криму до +10.

Вночі температура опуститься до -4 -9, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько нуля.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозується сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця, пориви вітру досягатимуть 15-18 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у району нуля, а вночі -4 -6 градусів.

Нагадаємо, у Сумській області минулої ночі випало до 25 сантиметрів снігу.

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