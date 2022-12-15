Вьюга, а местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачная погода. На севере ожидается вьюга, местами мокрый снег и порывы ветра до 15-20 м/с.

В южных областях сегодня дождь, возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме востока и юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Сегодня днем столбики термометров в среднем покажут от -2 до +3 градусов, на юге +2 +7 градусов, а в Крыму до +10.

Ночью температура опустится до -4 -9, на Закарпатье и на крайнем юге страны около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируется снег и мокрый снег, местами вьюга. На дорогах гололедица, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в районе нуля, а ночью -4 -6 градусов.