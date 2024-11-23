Хурма чи шарон: що коштує дешевше і чим відрізняються сорти ягоди

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В Україні пік сезону хурми

Хурма з'являється на полицях українських магазинів у другій половині осені, а розпал сезону припадає на листопад-грудень.

Раніше цю яскраву та соковиту ягоду переважно імпортували, оскільки вона потребує теплого клімату.

Проте наразі її вирощують і в Україні (Київська, Львівська, Закарпатська, Одеська області). Садівники обирають спеціальні морозостійкі сорти, які дозрівають між вереснем і груднем.

Шарон, корольок, персимона і не лише. Який сорт обрати

Хурма походить з Японії, і лише в позаминулому столітті садова культура потрапила до Європи та Америки. Її назва з різних мов перекладається, як "їжа богів", "божествений вогонь", "фінікова слива" тощо.

Фото: смак хурми залежить від сорту (freepik.com)

З розповсюдженням ягоди виникло безліч сортів, які відрізняються за смаковими властивостями:

Класична хурма (сорти піраміда, рохо, хачія) – плоди трохи видовженої форми, глянцеві з темно-помаранчевим чи майже червоним кольором шкірки й темно-жовтою м’якоттю з чорними смугами. Має терпкий смак через високий вміст таніну. В'язкість у стиглих плодів значно зменшується, тому краще купляти м'яку та навіть перестиглу ягоду.

Шарон – виведений в Ізраїлі як гібрид хурми і яблука. Плід великий, яскраво-помаранчевого кольору із блискучою, глянцевою шкіркою. Має солодкий смак без терпкості, чим і завоював популярність у багатьох країнах. Вирощують цей сорт у регіонах із середземноморським кліматом.

Корольок – також не має в'язкості у смаку. Невеликий плід, темно-помаранчевого кольору з шоколадним відтінком усередині та з кісточкою.

Персимона – великий плід з дуже солодкою м’якоттю, який не має в’яжучого ефекту. Вирощується в Україні та країнах Європи.

Ціни на хурму в магазинах

Вартість хурми в супермаркетах стартує від 50 грн, але це акційні пропозиції. Причому ціни на "Шарон", який вважається преміум-сортом, також є доволі доступними.

В мережі магазинів АТБ хурму "Піраміда" з Азербайджану можна придбати за 92,95 грн/кг, а іспанську "Персимону" – за 104,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У магазинах Novus хурму "Шарон" із Туреччини за акційною пропозицією вартує 50,99 грн/кг, "Корольок" з Іспанії – 59,9 грн/кг, "Персимон" – 84,5 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

Покупцям Varus пропонують сорт хурми "Шарон" за 77,9 грн/кг, а "Персимону" – за 115,4 грн.

Скриншот varus.ua

У "Сільпо" ціна на класичну хурму стартує від 70 грн, а вартість відбірних сортів, наприклад, "Рохо Брільянте" з Іспанії сягає 299 грн/кг.

При підготовці використовувалися: публікації Національного університету біоресурсів та природокористування України, Agroportal, дані мереж супермаркетів "Сільпо", АТБ, Novus, Varus.