Хунта Нігеру заявила, що поверне країну у цивільне правління протягом трьох років

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями задля скасування ув'язнення президента Мохамеда Базума у випадку, якщо переговори з хунтою проваляться.

Водночас глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але буде захищатися від будь-якого іноземного втручання.

"Якщо проти нас буде здійснено атаку, це буде не прогулянка в парку, як, здається, думають деякі люди", - заявив він у своєму зверненні.

Він також заявив, що військове втручання може погіршити повстання ісламістів, пов'язаних з Аль-Каїдою та угрупованням "Ісламська держава".

"Вони, здається, не знають того факту, що значною мірою завдяки професіоналізму та доблесті сил оборони та безпеки Нігер залишився бар'єром, який заважає натовпам терористів дестабілізувати весь регіон", – сказав він.

При цьому генерал Чіані не повідомив подробиць про передачу влади, однак сказав, що принципи переходу будуть визначені протягом 30 днів під час "діалогу", організованого лідерами перевороту.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохамеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави в заручники. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний порядок у країні, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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