Хунта в Нігері звернулася за допомогою до ПВК "Вагнера"

Старший науковий співробітник Центру Суфана Вассім Насра заявив, що запит надійшов під час візиту одного з лідерів перевороту, генерала Саліфу Моді, до сусіднього Малі, де він вступив у контакт із кимось із "Вагнера".

За його словами, три малійських джерела і французький дипломат підтвердили факт зустрічі.

"Їм потрібен (ПВК "Вагнера", - ред.), тому що він стане їхньою гарантією утримання влади", - сказав він, додавши, що угруповання розглядає це прохання.

Один із західних військових чиновників, який говорив на умовах анонімності, заявив, що він також чув повідомлення про те, що хунта звернулася по допомогу до ПВК "Вагнера" в Малі.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний зі спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

За кілька днів, 4 серпня, керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання в Нігер.

При цьому президент Нігерії Бола Тінубу попросив парламент схвалити мобілізацію Збройних сил для можливої інтервенції до Нігеру.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.