Хунта Нігера розірвала військову угоду з США

Це рішення надійшло після візиту офіційних осіб США до країни цього тижня, який очолила помічник держсекретаря у справах Африки Моллі Фі. У делегації також був присутній генерал Майкл Ленглі, командувач Африканського командування США.

Представники хунти заявили, що делегація США нібито не дотримувалася дипломатичного протоколу і що Нігер не був проінформований про склад делегації, дату її прибуття або порядок денний.

Станом на минулий рік у Нігері було близько 1100 американських військовослужбовців. Американські збройні сили розташовані двох базах. Одна з них, відома як Air Base 201, використовується для розгортання дронів. Пентагон інвестував у її будівництво понад 100 млн. доларів.

З 2018 року база використовується для спостереження та завдання ударів по бойовикам "Ісламської держави" та філіям "Аль-Каїди" в регіоні Сахеля.

Держпереворот у Нігері

Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади. Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігеру звинуватила Францію у розміщенні військ у низці країн Західної Африки з метою "воєнної інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.