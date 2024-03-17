Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США

Это решение последовало за визитом официальных лиц США в страну на этой неделе, который возглавила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи. В делегации также присутствовал и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США.

Представители хунты заявили, что делегация США якобы не соблюдала дипломатический протокол и что Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.

По состоянию на прошлый год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих. Американские вооруженные силы расположены на двух базах. Одна из них, известная как Air Base 201, используется для развертывания дронов. Пентагон инвестировал в ее строительство более 100 млн долларов.

С 2018 года база используется для наблюдения и нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиалам "Аль-Каиды" в регионе Сахеля.

Госпереворот в Нигере

В конце июля 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.