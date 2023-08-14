UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хунта Нігера має намір судити президента за держзраду

Фото: Мохамед Базум (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хунта, що захопила владу в Нігері, має намір пред'явити президенту Мохамеду Базуму звинувачення в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Полковник Амаду Абдраман, який проголосив себе новим керівником країни, в ефірі національного телебачення заявив, що нібито зібрано докази, які будуть використовуватися для судового переслідування поваленого президента та його місцевих та іноземних спільників.

Повідомляється, що Базум від дня перевороту міститься у своїй резиденції разом із дружиною та сином. Військові при цьому стверджують, що не захоплювали резиденцію, і глава держави може вільно спілкуватися із зовнішнім світом. За їхніми словами, президента регулярно відвідував його лікар.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня в Нігері охорона президента Базума взяла його в заручники і оголосила про повалення його уряду. Після цього керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали. За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігера заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НигерАфрика