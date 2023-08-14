Хунта Нігера має намір судити президента за держзраду

Полковник Амаду Абдраман, який проголосив себе новим керівником країни, в ефірі національного телебачення заявив, що нібито зібрано докази, які будуть використовуватися для судового переслідування поваленого президента та його місцевих та іноземних спільників.

Повідомляється, що Базум від дня перевороту міститься у своїй резиденції разом із дружиною та сином. Військові при цьому стверджують, що не захоплювали резиденцію, і глава держави може вільно спілкуватися із зовнішнім світом. За їхніми словами, президента регулярно відвідував його лікар.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня в Нігері охорона президента Базума взяла його в заручники і оголосила про повалення його уряду. Після цього керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки 31 липня пригрозили хунті вторгненням у разі, якщо вона не відпустить президента за 7 днів. Їхню умову не виконали. За даними ЗМІ, зараз чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігера заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.