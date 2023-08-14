Хунта Нигера намерена судить президента за госизмену

Полковник Амаду Абдраман, который провозгласил себя новым руководителем страны, в эфире национального телевидения заявил, что якобы собраны доказательства, которые будут использоваться для для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников.

Сообщается, что Базум со дня переворота содержится в своей резиденции вместе с женой и сыном. Военные при этом утверждают, что не захватывали резиденцию и глава государства может свободно общаться с внешним миром. По их словам, президента регулярно посещал его врач.

Переворот в Нигере

В конце июля в Нигере охрана президента Базума взяла его в заложники, и объявила о свержении его правительства. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили. По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Военные Нигера заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.