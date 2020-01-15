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Human Right Watch обвиняет Россию в издевательстве над татарами в оккупированном Крыму

Новости » Общество     15.01.2020 - 07:59
Human Right Watch обвиняет Россию в издевательстве над татарами в оккупированном Крыму
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В организации отмечают, что оккупационная власть Крыма преследует татар по сфабрикованным обвинениям

В течение 2019 года российская власть в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымскими татарами, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Об этом говорится в "Всемирном отчете 2020" организации Human Right Watch, передает РБК-Украина.

Отмечается, что только в марте были арестованы 24 человека, преобладающую часть которых составляли активисты "Крымской солидарности" - группы, которая оказывает правовую и социальную помощь семьям арестованных по политическим мотивам.

"Всех арестованных обвинили в причастности к панисламскому движению "Хизб ут-Тахрир" ("Партия освобождения"), запрещенного в России как "террористическая" организация, однако легального в Украине. Никаких обвинений, которые были бы связаны с насилием, никому из арестованных не предъявлялось. По меньшей мере четверо подверглись пыткам или недозволенному обращению со стороны сотрудников российских силовых структур", - говорится в отчете.

В организации отметили, что в июне в Крыму арестовали еще восьмерых крымских татар по такому же обвинению.

"В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти немедленно перевести в больницу Эдема Бекирова, тяжелобольного крымскотатарского активиста, которого удерживали в СИЗО с декабря 2018 года. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ и освободила Бекирова только в августе. В сентябре Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными", - говорится в документе.

В Human Right Watch также напомнили, что в декабре 2018 года Министерство юстиции РФ выдвинуло требование к "Крымской центральной коллегии адвокатов" исключить из своих рядов адвоката-правозащитника Эмиля Курбединова по подозрению в его причастности к "экстремистской деятельности". Перед этим, тоже в декабре, суд приговорил Курбединова к пяти дням ареста за старый, 2013 года, сообщение в соцсетях о митинге "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.

Напомним, председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Россия удерживает за решеткой только по "крымским делам" по меньшей мере 89 человек.

Как известно, 25 декабря на Керченском мосту на въезде в оккупированный Крым российские силовики задержали пять крымских татар. Они возвращались из Москвы с заседания суда по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, 25 декабря так называемый "Верховный суд" Крыма оставил под арестом крымского активиста Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва администрации города Саки. По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. А арест Приходько был продлен до 10 февраля 2020 года.

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