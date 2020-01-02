В тюрьмах России по "крымским делам" удерживаются по меньшей мере 89 человек

Фото: Ольга Скрипник (zmina.info)

Среди осужденных 65 крымских татар

Глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Российская Федерация удерживает за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

По ее словам, большая часть осужденных, а именно 65 человек - крымские татары.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, преимущественно крымских татар, которые проходят по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить о украинском, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан этого года. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила правозащитница.

Также она подчеркнула, что права этих людей грубо нарушаются, поскольку доказательства их вины были сфальсифицированы и они незаконно находятся за решеткой.

Напомним, 25 декабря на Керченском мосту на въезде в оккупированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Крымские татары возвращались из Москвы с заседания суда по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, 25 декабря так называемый "Верховный суд" Крыма оставил под арестом крымского активиста Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва администрации города Саки. По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. А арест Приходько был продлен до 10 февраля 2020 года.