Хуліган має укласти мир. Трамп пригрозив Ірану новими ударами

"Нещодавно американські військові завдали масованих високоточних ударів по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму - Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі чули ці назви протягом багатьох років, коли вони будували це жахливо руйнівне підприємство", - заявив він.

За його словами, ці удари мали на меті повністю знищити іранську програму збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, "держави-спонсора тероризму номер один у світі".

"Ці об’єкти всі знали протягом багатьох років - як частину страшенно руйнівного проєкту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені", - наголосив Трамп під час виступу.

Він додав, що Тегеран тепер "змушений шукати миру".

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими", - підкреслив американський лідер.

Трамп також згадав, що Іран роками погрожував США та Ізраїлю, а іранські вибухові пристрої забрали життя американців та залишили сотні поранених. Особливо він наголосив на ролі генерала Касема Сулеймані, якого звинуватив у численних смертях.

"Я ще давно вирішив, що не дозволю цьому тривати - і цього більше не буде", - підкреслив він.

Окремо Трамп подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та ізраїльським військовим.

"Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше, і ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали", - додав він.