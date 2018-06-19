Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Хуг: пункты минских соглашений реализуются лишь частично

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 11:34
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

На прошлой неделе миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе 146 единиц тяжелого вооружения

Пункты минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе реализуются лишь частично. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Говорить, что пункты минских соглашений не выполняются вообще, было бы некорректно, но они действительно реализуются лишь частично и только иногда почти в полном объеме", - заявил он.

В частности, по словам Хуга, некоторые вооружения на Донбассе были отведены, другие остались. По информации Хуга, на прошлой неделе миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе 146 единиц тяжелого вооружения в местах, где их не должно быть.

Кроме того, в некоторых райнах Донбасса было проведено разминирование, тогда как в других - появились новые мины.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не предусматривают ответный огонь в качестве исключения. 

ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Хуг Хуг: сейчас ситуация на Донбассе самая напряженная с начала года
Теги публикации: Донбасс, минские соглашения, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь