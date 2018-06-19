Хуг: пункты минских соглашений реализуются лишь частично

На прошлой неделе миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе 146 единиц тяжелого вооружения

Пункты минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе реализуются лишь частично. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Говорить, что пункты минских соглашений не выполняются вообще, было бы некорректно, но они действительно реализуются лишь частично и только иногда почти в полном объеме", - заявил он.

В частности, по словам Хуга, некоторые вооружения на Донбассе были отведены, другие остались. По информации Хуга, на прошлой неделе миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе 146 единиц тяжелого вооружения в местах, где их не должно быть.

Кроме того, в некоторых райнах Донбасса было проведено разминирование, тогда как в других - появились новые мины.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не предусматривают ответный огонь в качестве исключения.