Хуг: пункти мінських угод реалізуються лише частково

Минулого тижня місія ОБСЄ виявила на Донбасі 146 одиниць важкого озброєння

Пункти мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі реалізуються лише частково. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

"Говорити, що пункти мінських угод не виконуються взагалі, було б некоректно, але вони реалізуються лише частково і лише іноді майже в повному обсязі", - заявив він.

Зокрема, за словами Хуга, деяке озброєння на Донбасі було відведено, інше залишилося. За інформацією Хуга, минулого тижня місія ОБСЄ виявила на Донбасі 146 одиниць важкого озброєння в місцях, де їх не повинно бути.

Крім того, в деяких райнах Донбасу було проведено розмінування, тоді як в інших - з'явилися нові міни.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що мінські угоди по врегулюванню ситуації на Донбасі не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку.