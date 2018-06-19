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Хуг: минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 11:18
Фото: Александр Хуг (osce.org)
Фото: Александр Хуг (osce.org)

Хуг отметил, что любой произведенный выстрел является нарушением прекращения огня

Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не предусматривают ответный огонь в качестве исключения. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения. Любой произведенный выстрел уже является нарушением обещания не использовать вооружение, чем бы это ни оправдывалось", - заявил он.

По словам Хуга, нарушения режима прекращения огня на Донбассе совершаются в разное время в разных точках. При этом, по словам Хуга, стороны публично заявили, что оставляют за собой право открывать ответный огонь.

"В этих публичных заявлениях можно увидеть, что они допускают, что нарушают и готовы нарушать согласованный ими режим прекращения огня", - отметил Хуг.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Хуга, ситуация на Донбассе на данный момент является самой напряженной с начала текущего года. 

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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