Хуг: на прошлой неделе свобода передвижения миссии ОБСЕ на Донбассе ограничивалась 34 раза

За год зафиксировано 996 таких случаев

Свобода передвижения миссии ОБСЕ на Донбассе на прошлой неделе ограничивалась 34 раза. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В целом на прошлой неделе свобода передвижения СММ ограничивалась 34 раза, за год зафиксировано 996 случаев. Наиболее распространенный и опасный тип ограничения - это мины", - отметил он.

Кроме того, Хуг отметил, что полного прекращения огня на Донбассе не наблюдается.

"На Донбассе наблюдается парадоксальная ситуация, стороны согласились прекратить стрелять, но, как мы видим, полного прекращения огня не наблюдается. В земле остаются старые и устанавливаются новые мины", - заявил Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что пункты минских соглашений относительно урегулирования ситуации на Донбассе реализуются лишь частично.