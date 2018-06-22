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Хуг: минулого тижня свобода пересування місії ОБСЄ на Донбасі обмежувалася 34 рази

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 13:44
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

За рік зафіксовано 996 таких випадків

Свобода пересування місії ОБСЄ на Донбасі минулого тижня обмежувалася 34 рази. Про це у ході брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Загалом минулого тижня свобода пересування СММ обмежувалася 34 рази, за рік зафіксовано 996 випадків. Найбільш поширений і небезпечний тип обмеження - це міни", - зазначив він.

Крім того, Хуг зазначив, що повного припинення вогню на Донбасі не спостерігається.

"На Донбасі спостерігається парадоксальна ситуація, сторони погодилися припинити стріляти, але, як ми бачимо, повного припинення вогню не спостерігається. В землі залишаються старі і встановлюються нові міни", - заявив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що пункти мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі реалізуються лише частково. 

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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