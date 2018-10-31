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Хуг прокоментував зникнення безпілотника на окупованій території

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 16:18
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг розповів, що уламки зниклого безпілотника ОБСЄ на Донбасі не вдалося знайти

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг розповів, що уламки зниклого безпілотника ОБСЄ на Донбасі так і не вдалося знайти. Про це Хуг розповів у ході брифінгу, передавить кореспондент РБК-Україна.

"Ми відправляли патрулі до місця, де нібито впав безпілотник, однак уламків так і не знайшли. Ви також знаєте з наших звітів, перед втратою контролю над апаратом, камера на безпілотнику зафіксувала зенітний ракетний комплекс, і також було зафіксовано сильне глушіння сигналу. Ми постараємося вивчити причини цих дій", - розповів він.

Зазначимо, що термін повноважень Хуга на займаній посаді завершується сьогодні, 31 жовтня.

Нагадаємо, 28 жовтня в Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник. Безпілотник виявив зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса". Після цього БПЛА був відправлений у бік Сауровки. Крім того, протягом 35 хвилин польоту в районах Сауровки і Нижньокринського відзначалися перешкоди, за оцінкою, внаслідок глушіння. Безпілотник не повернувся до наземного пункту управління і вважається загубленим.

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Новини України ОБСЄбеспилотникАлександр Хуг
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