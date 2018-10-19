Хуг: военную составляющую конфликта на востоке Украины можно прекратить за час

Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Представитель ОБСЕ заявил, что восстановление Донбасса займет длительное время

Военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить "в течение одного часа". Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хуга "Голосу Америки".

Он отметил, что это есть главная составляющая конфликта. Следующей задачей станет разминирование территорий Донецкой и Луганской областей.

"Разминирование территорий, например, будет тяжелой, но немедленной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на длительное время", - сказал Хуг.

Вместе с тем, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ избегает ответа на просьбу указать - кто, с его точки зрения, виноват. Хуг считает, что это не помогает ему решать задачи, которые стоят перед ним.

"К нарушениям прибегают все стороны и шаги к прекращению конфликта должны быть "зеркальными", - цитирует слова Хуга "Голос Америки".

Напомним, в четверг, 18 сентября, в ходе брифинга по ситуации на Донбассе, Хуг заявил, что "война на Донбассе не закончится, пока виновные не будут привлечены к ответственности".