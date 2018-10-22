Хуг відвідає Донбас для оцінки ситуації з безпекою

Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Олександр Хуг 22 по 27 жовтня відвідає Донбас

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг з 22 по 27 жовтня відвідає Донбас для оцінки ситуації з безпекою у регіоні та її впливу на мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прес-служби СММ ОБСЄ.

"Перший заступник голови Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг відправляється в східну Україну з 22 по 27 жовтня для оцінки ситуації з безпекою в цьому районі і її впливу на цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Також Хуг відвідає Луганську і Донецьку області, зустрінеться зі спостерігачами СММ ОБСЄ та поспілкується з мирними жителями Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. Очікується, що Хуг буде закликати обидві сторони до мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Крім того, до кінця тижня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні відвідає Дніпро.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що військову складову збройного конфлікту на Донбасі можна зупинити "протягом однієї години". За його словами, наступним завданням стане розмінування територій Донецької та Луганської областей.

РБК-Україна повідомляло, що в ході брифінгу щодо ситуації на Донбасі Хуг заявив, що "війна на Донбасі не закінчиться, поки не винні будуть притягнуті до відповідальності".