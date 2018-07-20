Хуг: ОБСЕ не собирала личные данные патрульных СММ

Для ОБСЕ считается очень серьезным вопрос приватности и безопасности персонала

ОБСЕ не занималась сбором личных данных патрульных Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые бы оказались в распоряжении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Громадське".

По словам Хуга, для ОБСЕ считается "очень серьезным" вопрос приватности и безопасности персонала.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках... Мы уважаем основополагающие права на приватность наших сотрудников и не мониторим, не наблюдаем ли внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников", - сказал он.

Хуг отметил, что ОБСЕ обратилась к немецкому телеканалу ARD, который обнародовал расследование о шпионаже россиян в СММ, за подробной информацией о возможной утечки данных сотрудников миссии, которые работают в районе боевых действий на Донбассе.

"Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей в этом случае", - отметил Хуг.

Также добавил, что в ОБСЕ постоянно проверяются системы безопасности, в том числе и те, которые связаны с информбезопасности.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование по подозрению об утечке информации.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность сообщением об угрозе безопасности членов СММ ОБСЕ в Украине вследствие вероятного вмешательства спецслужб России.