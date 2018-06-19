Хуг: мінські угоди не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку

Хуг зазначив, що будь-який зроблений постріл є порушенням припинення вогню

Мінські угоди по врегулюванню ситуації на Донбасі не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

"Мінські угоди не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку. Будь-який зроблений постріл вже є порушенням обіцянки не використовувати озброєння, чим би це не виправдовувалося", - заявив він.

За словами Хуга, порушення режиму припинення вогню на Донбасі вчиняються в різний час в різних точках. При цьому, за словами Хуга, сторони публічно заявили, що залишають за собою право відкривати вогонь у відповідь.

"В цих публічних заявах можна побачити, що вони допускають, що порушують і готові порушувати погоджений ними режим припинення вогню", - зазначив Хуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Хуга, ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.