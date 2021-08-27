Худший сценарий для ООН: почти полмиллиона беженцев захотят покинуть Афганистан

ООН, со своей стороны, просит соседние от Афганистана страны держать свои границы открытыми для тех, кто ищет безопасности.

По словам заместителя верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, ситуация внутри Афганистана развивается гораздо быстрее, чем все ожидали.

"Что касается численности, мы готовимся к приему около 500 000 новых беженцев в регионе. Это худший сценарий", - добавила Клементс.